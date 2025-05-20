أعلى الأندية المصرية دخلا من بيع اللاعبين آخر 5 مواسم

كتب - محمد القرش:

تصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الأندية المصرية دخلا من بيع اللاعبين خلال آخر 5 مواسم.

وحصد المارد الأحمر 21.3 مليون يورو من بيع اللاعبين فقط، بينما جاء الزمالك في المركز الثاني برصيد 14 مليون يورو متفوقا على بيراميدز بـ 6.8 مليو يورو. (وفقا لترانسفير ماركيت)

أعلى الأندية المصرية دخلا من بيع اللاعبين

1. الأهلي - 21.3 مليون يورو

2. الزمالك - 14 مليون يورو

3. بيراميدز - 7.2 مليون يورو

4. وادي دجلة - 5.8 مليون يورو

5. إنبي - 5.5 مليون يورو

اقرأ أيضًا:

قبل عبدالله السعيد.. لاعبون رفعوا راية التمرد في الزمالك: فما الأسباب؟

الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام