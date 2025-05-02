كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الرياضي السابق لنادي الأهلي، محمد رمضان، إنه حين حضر للعمل بالقلعة الحمراء وجد مشاكل بين اللاعبين والمدير الفني السويسري للفريق مارسيل كولر.

وأضاف رمضان في تصريحات لقناة أم بي سي مصر 2 مساء اليوم الجمعة:" حضرت واقعة كهربا وكولر في الإمارات خلال بطولة السوبر وطالني منها شيئًا حين سمعته قلت له الذي تقوله وحاول اللاعبون الدفاع عنه وإنه لا بقصد ولكنه قال إنه يقصد ما قاله".

وتابع المدير الرياضي السابق للنادي الأهلي:"اللاعبون طلبوا مني عدم إعادة كهربا إلى مصر وشعر أنهم جدعان مع بعضهم البعض في هذا الموقف لدرجة أنهم كانوا على استعداد لدفع المليون جنيه فوزًا مقابل ألا يغادر قلت لهم إنني لا يمكنني التراجع عن قراري ولكن يمكن أن أخفض العقوبة إلى النصف إن فازوا بالمباراة المقبلة فأوجدت لهم دافعًا من هذه الواقعة".

وأشار رمضان إلى أنه لم يحضر واقعة تجاوز إمام عاشور في حق محمد الشناوي ولكنه سمع لأكثر من مصدر والجميع أجمع على تجاوز إمام عاشور لذا تم تغريمه.

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