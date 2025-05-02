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"أحدهما مصري بأوروبا".. مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل اتفاق يد الأهلي مع صفقتين جديدتين

10:42 م الجمعة 02 مايو 2025
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر مسؤول بالنادي الأهلي عن توصلهم لاتفاق مع ثنائي فريق دينامو بوخاريست الروماني علي زين وستانيسلاف كاشباريك؛ لتدعيم صفوف فريق كرة اليد.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي مساء اليوم الجمعة إلى أن الإعارة ستكون لمدة شهر؛ ليشارك الثنائي ببطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس لكرة اليد.

وكان دينامو بوخارست قد توّج خلال الموسم الجاري 2024/25 بلقب الدوري الروماني لكرة اليد وكذلك كأس اليد.

ويستضيف الأهلي دور نصف نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد يوم 12 مايو المقبل، فيما يقام نهائي البطولة وتحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم التالي 13 من نفس الشهر.‏

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