زوار مصراوي نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة سموحة والإسماعيلي مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

ويحتل فريق سموحة قبل المباراة المركز السادس بجدول ترتيب مجموعة الهبوط برصيد 21 نقطة، فيما يحتل فريق الإسماعيلي المركز الثامن قبل الأخير برصيد 18 نقطة.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

وتقدم فريق سموحة بهدف في الدقيقة 27 عن طريق لاعبه أمادي

وسجل نادر فرج الهدف الثاني بالدقيقة 66.

وشهدت الدقيقة 81 طرد لاعب الإسماعيلي عبدالرحمن الدح.