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صراع الهروب من الهبوط.. سموحة يؤزم موقف الإسماعيلي بتعادل

06:19 م الجمعة 02 مايو 2025
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    مروان حمدي لاعب الإسماعيلي (2)
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    مروان حمدي لاعب الإسماعيلي (5)
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    الاسماعيلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:


تعادل فريق الإسماعيلي بهدف لمثله مع مستضيفه سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة الهبوط بالدوري المصري.

وتقدم فريق سموحة بهدف في الدقيقة 27 عن طريق لاعبه أمادي فيما تعادل نادر فرج بهدف للإسماعيلي بالدقيقة 66.

وشهدت الدقيقة 81 طرد لاعب الإسماعيلي عبدالرحمن الدح.

ورفع التعادل رصيد فريق سموحة إلى النقطة 22 في المركز الرابع بمجموعة الهروب من الهبوط بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري صاحب المركز الثالث وبفارق نقطة عن طلائع الجيش صاحب المركز الخامس.

وصعد فريق الإسماعيلي بعد التعادل إلى المركز السابع بدلاً من الثامن قبل الأخير برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن إنبي الذي حلّ بدلاً منه.

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سموحة والإسماعيلي سموحة الإسماعيلي الدوري المصري
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