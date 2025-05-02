"اعرف قدرك".. المعلق أحمد الطيب يوجه رسالة للأهلي

كتبت-هند عواد:

تحدث أحمد الطيب معلق قنوات "الكأس" القطرية، عن قيمة النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يكون أفضل.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ارجوكم لا تظلموا الأهلي، الأهلي كفريق كرة قدم كله على بعضه قيمته السوقية 32 مليون دولار، بينما عمر مرموش وحده قيمته السوقية 90 مليون دولار، أي أن الأهلي يساوي ثلث قيمة عمر مرموش ابن المعادي وابن وادي دجلة ولاعب مانشستر سيتي الحالي".

وأضاف: "ازاي بقى انت أحسن نادي في الكون وفوق الجميع، اديني أمارة، والرجاء ومازيمبي والهلال والعين فازوا بوصيف العالم للأندية، والأهلي رغم محاولاته الأكثر منهم فاز فقط بالمركز الثالث، نتمنى للأهلي وآخرين كفرق مصرية إنجازات أكثر وأفضل".

واختتم الطيب: "لكن اعرف قدرك ومكانتك ومنها انطلق للأفضل، مش كده ولا ايه؟، كلمتين من القلب من واحد ما يكرهش الأهلي، لكن يكره كدابين الزفة ومرتزقة السوشيال ميديا ويتمنى أن يكون الأهلي والفرق المصرية فوق".

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