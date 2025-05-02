مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الإسماعيلي

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

السنغال - الشباب

- -
18:00

إفريقيا الوسطى - شباب

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

وولفرهامبتون

جميع المباريات

إعلان

هل يتولى ماركو روزه تدريب الأهلي؟.. مصدر يكشف الحقيقة

02:52 م الجمعة 02 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ماركو روزه
  • عرض 8 صورة
    ماركو روزه 3_Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    ماركو روزه
  • عرض 8 صورة
    ماركو روزه 7_Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    ماركو روزه 1_Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    ماركو روزه 6_Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    ماركو روزه 5_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصراوي:

كشف مصدر مطلع، حقيقة مفاوضات الأهلي مع الألماني ماركو روزه، لتولي تدريب الفريق خلفا للسويسري مارسيل كولر، الذي رحل بعد توديع الفريق لدوري أبطال أفريقيا، من دور نصف النهائي.

وقال المصدر لمصراوي: "ليست هناك أي مفاوضات مع روزه، وحتى الآن لم يحدث أي تواصل، الأمر لم يتخطى مجرد استفسار فقط، المدرب رغبته البقاء في أوروبا، بالتالي لم تكن هناك مفاوضات رسمية وكل ما يتردد غير صحيح".

وأضاف: "الأهلي يسعى للتعاقد مع مدير فني يناسب المرحلة الحالية، وهناك اجتماعات مكثفة يقودها محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي".

واختتم المصدر: "هناك أسماء مطروحة بالفعل، لم يتم تناولها في وسائل الإعلام والأهلي يسعى لحسم هذا الموقف ولكن وفق آليات محددة".

اقرأ أيضًا:

متى يستطيع مرموش حصد أول بطولة مع مانشستر سيتي؟

رافينيا يكسر رقم ميسي ويهدد رونالدو في دوري أبطال أوروبا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ماركو روزه الأهلي مدرب الأهلي مدرب الأهلي الجديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان