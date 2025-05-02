هل يتولى ماركو روزه تدريب الأهلي؟.. مصدر يكشف الحقيقة

كتب-مصراوي:

كشف مصدر مطلع، حقيقة مفاوضات الأهلي مع الألماني ماركو روزه، لتولي تدريب الفريق خلفا للسويسري مارسيل كولر، الذي رحل بعد توديع الفريق لدوري أبطال أفريقيا، من دور نصف النهائي.

وقال المصدر لمصراوي: "ليست هناك أي مفاوضات مع روزه، وحتى الآن لم يحدث أي تواصل، الأمر لم يتخطى مجرد استفسار فقط، المدرب رغبته البقاء في أوروبا، بالتالي لم تكن هناك مفاوضات رسمية وكل ما يتردد غير صحيح".

وأضاف: "الأهلي يسعى للتعاقد مع مدير فني يناسب المرحلة الحالية، وهناك اجتماعات مكثفة يقودها محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي".

واختتم المصدر: "هناك أسماء مطروحة بالفعل، لم يتم تناولها في وسائل الإعلام والأهلي يسعى لحسم هذا الموقف ولكن وفق آليات محددة".

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