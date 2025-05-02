سامي الشيشيني لمصراوي: "زيزو عمل هزة في الفريق.. ومن يدير الكرة في الزمالك؟"

كتبت-هند عواد:

يرى سامي الشيشيني لاعب الزمالك السابق ومدير الكرة بنادي البنك الأهلي، أن الأبيض ابتعد من المنافسة على الدوري المصري، مشيرا إلى أن الأهم حاليا هو التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا.

وقال سامي الشيشيني في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك بعيد عن المنافسات على الدوري، المباريات المقبلة صعبة جدا، الأمل حاليا على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أفريقيا، أنك تلعب في دوري أبطال أفريقيا ده الأهم، الدوري حاليا أصبح صعبا".

وأضاف عن مشكلة الزمالك قائلا: "المشكلة في كل شيء حاليا، منذ بداية الموسم، التدعيمات لم تكن على مستوى النادي ولا البطولات، وهذا الأمر منذ فترة، كذلك تغيير المدربين، من يدير الكرة في نادي الزمالك؟".

واختتم الشيشيني: "من يتحرك في التدعيمات ومشاكل الفرقة؟، كما أن غياب زيزو مؤثرا "وعمل هزة" في الفريق، لأنه لاعبا مهما، والمستحقات المتأخرة من عوامل تراجع أداء الفريق، كذلك طريقة لعب جوزيه بيسيرو والروح ونفسية اللاعبين، توجد مشاكل كثيرة تواجه الزمالك".

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