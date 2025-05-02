رامي ربيعة يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

كتبت-هند عواد:

وجه رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، بعد أزمته الأخيرة مع الجماهير عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب رامي ربيعة عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "في وقت الشدائد يظهر حب الناس وعظمة جمهور النادي الأهلي واحترامهم و مساندتهم لي، أشكركم على دعمكم لي دوما لأنني محتاج لكم دائما في ظهري واعدكم لأن أبذل قصارى جهدي لأسعادكم، القادم أفضل إن شاء الله".

ماذا حدث لرامي ربيعة؟

بعد توديع الأهلي لدوري أبطال أفريقيا بالهزيمة من صن داونز في نصف النهائي، فاز الفريق على حرس الحدود بصعوبة في الدوري المصري، ليتعرض بعدها لهجوم من أحد الجماهير عبر "إنستجرام".

ونشر ربيعة رسالة من أحد الجماهير، بها بعض الألفاظ الخارجة، وكتب: "ده واحد من كومنتات المفروض من جمهور الأهلي المحترم".

وانتقد الإعلامي أحمد شوبير، في وقت سابق، تصرف رامي ربيعة، وقال عبر برنامجه الإذاعي: "يعني واحد بيشتمك يا رامي بألفاظ خارجة تقوم تحطها على صفحتك؟ طيب ازاي يعني، كنا نشيد بك ونقول إنك من أحسن اللاعبين في مصر، وهذا شخص غير منضبط كتب هذا هذا، ترد عليه؟، يمكنك أن تأخذ حقك بالقانون، هذا خطأ يا رامي".





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