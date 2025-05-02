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"فوجئت بقرار إيقافي".. لاعب الأهلي السابق يتحدث عن الواسطة في قطاع الناشئين وسبب رحيله

12:22 م الجمعة 02 مايو 2025

عمرو رضا لاعب الشارقة الإماراتي السابق

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كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب الأهلي السابق، عمرو رضا، عن الواسطة في قطاع ناشئين المارد الأحمر، وسبب رحيله عن النادي.

وقال عمرو في تصريحات خاصة "لمصراوي": "اتعلمت حاجات كتير من فترة تواجدي في النادي الأهلي، زي إن شخصيتي تبقى قوية زي شخصية الأهلي".

وأضاف: "مضيت عقد على بياض في الأهلي زي ما طلبوا مني، لكن بعدها فوجئت بقرار إيقافي بسبب اتفاقي مع نادي الوحدة الإماراتي".

وواصل: "عشان كدا قررت اكمل الاتفاق مع نادي الوحدة بعد ما لقيت الدنيا اتعقدت مع الأهلي".

وأوضح: "الموضوع كان صعب عليا في الأول بسبب وجود محترفين كوالتي عالي في مكاني، لكن اكتسبت منهم خبرات كتير".

وزاد: "ومع انتقال إلى الشارقة الإماراتي بدأت تزيد خبراتي، وقدرت اشارك أساسي في وجود محترفين أقوياء".

وأردف: "عودتي إلى الدوري المصري عن طريق أسوان كانت بسبب رغبتي في خوض تجربة الدوري الممتاز".

وعن حقيقة الواسطة في قطاع ناشئي الأهلي، اختتم: "أكيد كانت موجودة، الواسطة موجود في كل قطاعات ناشئين مصر لكنهم مش بيكملوا، وفي لاعيبة كنا فاكرينهم واسطة لكن عكسوا الفكرة لما تألقوا مع الفريق الأول".

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