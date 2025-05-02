مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الإسماعيلي

كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

السنغال - الشباب

- -
18:00

إفريقيا الوسطى - شباب

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

وولفرهامبتون

جميع المباريات

إعلان

"شلبي الأسوأ وهذا اللاعب الأفضل".. تقييمات لاعبي الزمالك ضد المصري البورسعيدي

11:37 ص الجمعة 02 مايو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أحداث مباراة الزمالك والمصري (7)
  • عرض 9 صورة
    أحداث مباراة الزمالك والمصري (1)
  • عرض 9 صورة
    أحداث مباراة الزمالك والمصري (2)
  • عرض 9 صورة
    أحداث مباراة الزمالك والمصري (10)
  • عرض 9 صورة
    أحداث مباراة الزمالك والمصري (9)
  • عرض 9 صورة
    أحداث مباراة الزمالك والمصري (3)
  • عرض 9 صورة
    أحداث مباراة الزمالك والمصري (4)
  • عرض 9 صورة
    أحداث مباراة الزمالك والمصري (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تعادل الزمالك مع المصري البورسعيدي سلبيا، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز.

وصل رصيد الزمالك إلى النقطة 39 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 8 نقاط عن بيراميدز المتصدر، و4 نقاط عن الأهلي الوصيف.

تقييمات لاعبي الزمالك ضد المصري البورسعيدي

وفقا لموقع الإحصائيات "Sofascore"، جاءت تقييمات لاعبي الزمالك ضد المصري البورسعيدي كالآتي:

محمد عواد: 7.1/10

عمر جابر: 6.9/10

صلاح الدين مصدق: 7.4/10

مصطفى الزناري: 7/10

حسام عبد المجيد: 7.8/10

محمد حمدي: 7.9/10

محمد شحاتة: 7.6/10

نبيل دونجا: 7/10

عبدالله السعيد: 7.3/10

مصطفى شلبي: 6.8/10

ناصر منسي: 6.9/10

اقرأ أيضًا:

متى يستطيع مرموش حصد أول بطولة مع مانشستر سيتي؟

رافينيا يكسر رقم ميسي ويهدد رونالدو في دوري أبطال أوروبا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك والمصري تقييمات لاعبي الزمالك الزمالك والمصري البورسعيدي تعادل الزمالك مع المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة
ننشر تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات