"شلبي الأسوأ وهذا اللاعب الأفضل".. تقييمات لاعبي الزمالك ضد المصري البورسعيدي

كتبت-هند عواد:

تعادل الزمالك مع المصري البورسعيدي سلبيا، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز.

وصل رصيد الزمالك إلى النقطة 39 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 8 نقاط عن بيراميدز المتصدر، و4 نقاط عن الأهلي الوصيف.

تقييمات لاعبي الزمالك ضد المصري البورسعيدي

وفقا لموقع الإحصائيات "Sofascore"، جاءت تقييمات لاعبي الزمالك ضد المصري البورسعيدي كالآتي:

محمد عواد: 7.1/10

عمر جابر: 6.9/10

صلاح الدين مصدق: 7.4/10

مصطفى الزناري: 7/10

حسام عبد المجيد: 7.8/10

محمد حمدي: 7.9/10

محمد شحاتة: 7.6/10

نبيل دونجا: 7/10

عبدالله السعيد: 7.3/10

مصطفى شلبي: 6.8/10

ناصر منسي: 6.9/10

اقرأ أيضًا:

متى يستطيع مرموش حصد أول بطولة مع مانشستر سيتي؟

رافينيا يكسر رقم ميسي ويهدد رونالدو في دوري أبطال أوروبا