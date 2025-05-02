"أتمنى رحيل بيسيرو ولا يليق".. لاعب الزمالك السابق يتحدث عن مستوى الفريق

كتبت-هند عواد:

تحدث وائل القباني لاعب الزمالك السابق، عن تعادل الزمالك مع المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس في الجولة الثالثة من المرحلة الثانية بالدوري المصري الممتاز.

وقال وائل القباني في تصريحات عبر قناة المحور: "الجانب الهجومي للزمالك اليوم كان ضعيفا، وعمر جابر ومحمد حمدي لم يكن لهما دور هجومي، لم أرى أي جملة أو محاولة هجومية مميزة للزمالك".

وأضاف: "أنيس بوجلبان طمع في المباراة بسبب ضعف أداء الزمالك الهجومي، ويجب أن يركز الزمالك على الصعود لدوري أبطال أفريقيا، وأتمنى رحيل بيسيرو وحتى لو حصل على بطولة كأس مصر من بيراميدز".

واختتم القباني: "طريقة لعب بيسيرو سبب تراجع أداء الزمالك، والنادي ينافس على بطولات ولا يليق لعبه بطريقة دفاعية، المصري لعب بطريقة مميزة أمام الزمالك".

وتعادل الزمالك مع المصري البورسعيدي سلبيا، رصيد الأبيض إلى النقطة 39 في المركز الثالث، فيما يحتل المصري المكرز الرابع، برصيد 35 نقطة.

اقرأ أيضًا:

متى يستطيع مرموش حصد أول بطولة مع مانشستر سيتي؟

رافينيا يكسر رقم ميسي ويهدد رونالدو في دوري أبطال أوروبا