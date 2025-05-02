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بسبب لقاء الزمالك.. ضربة قوية للمصري البورسعيدي قبل مواجهة الأهلي

11:15 ص الجمعة 02 مايو 2025

أحداث مباراة الزمالك والمصري (2)

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كتب - محمد القرش:

تلقى نادي المصري البورسعيدي ضربة قوية قبل مباراة الأهلي، في الجولة الرابعة من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.

وحصل اللاعب الجزائري، عبد الرحيم دغموم، على بطاقة صفراء في مباراة المصري والزمالك التي جمعتهما أمس الخميس.

وتأكد غياب اللاعب صاحب الـ 26 عاما عن مباراة الأهلي، حيث تلقى البطاقة الصفراء الثالثة له ضد الزمالك.

يُذكر أن لقاء الزمالك والمصري انتهى بالتعادل السلبي على ملعب استاد برج العرب.

وتقام مباراة الأهلي والمصري يوم الخميس الموافق يوم 8 من شهر مايو الجاري، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدور الثاني بالدوري الممتاز.

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