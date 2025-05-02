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من دون هزيمة.. الأهلي يحصد أول بطولة في تاريخه بكرة القدم النسائية

10:31 ص الجمعة 02 مايو 2025
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  • عرض 14 صورة
    الأهلي يحصد أول بطولة في تاريخه بكرة القدم النسائية (3)
  • عرض 14 صورة
    الأهلي يحصد أول بطولة في تاريخه بكرة القدم النسائية (5)
  • عرض 14 صورة
    الأهلي يحصد أول بطولة في تاريخه بكرة القدم النسائية (2)
  • عرض 14 صورة
    الأهلي يحصد أول بطولة في تاريخه بكرة القدم النسائية (7)
  • عرض 14 صورة
    الأهلي يحصد أول بطولة في تاريخه بكرة القدم النسائية (8)
  • عرض 14 صورة
    الأهلي يحصد أول بطولة في تاريخه بكرة القدم النسائية (9)
  • عرض 14 صورة
    الأهلي يحصد أول بطولة في تاريخه بكرة القدم النسائية (6)
  • عرض 14 صورة
    الأهلي يحصد أول بطولة في تاريخه بكرة القدم النسائية (11)
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    الأهلي يحصد أول بطولة في تاريخه بكرة القدم النسائية (4)
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    الأهلي يحصد أول بطولة في تاريخه بكرة القدم النسائية (10)
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    الأهلي يحصد أول بطولة في تاريخه بكرة القدم النسائية (14)
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    الأهلي يحصد أول بطولة في تاريخه بكرة القدم النسائية (13)
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    الأهلي يحصد أول بطولة في تاريخه بكرة القدم النسائية (12)
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كتبت-هند عواد:

حقق فريق الناشئات بالأهلي مواليد 2009، أول بطولة في تاريخ كرة القدم النسائية بالنادي، بعد الفوز على مسار بثلاثية نظيفة.

وفازت ناشئات الأهلي على مسار، بنتيجة 3-0، وجاء الأهداف عن طريق لوجين مدحت.

وحسمت ناشئات الأهلي دوري الجمهورية قبل جولة من النهاية، بعدما ارتفع رصيده إلى النقطة 61، من 20 فوز متتالي وتعادل وحيد.

ويضم الجهاز الفني لناشئات الأهلي 2009 كل من، إكرامي فرج مديرًا فنيًِّا، آيات عبد الخالق مدربًا عامًّا، مصطفى رفعت مدربًا للحراس، وائل السيد مديرًا فنيًّا للقطاع، برديس خالد المدير الإداري، أحمد جمال محلل الأداء، هايدي كامل طبيب الفريق، هناء عبد الرحمن للعلاج الطبيعي، تامر عماد مخطط الأحمال.

وتعد هذه السنة الأولى التي يكون فيها الأهلي فرق لكرة القدم النسائية، بعد قرار الاتحادين الدولي والإفريقي، بشرط وجود فريق نسائي للحصول على الرخصة الدولية.

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