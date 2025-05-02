هل يتدرب زيزو على رمال الصحراء رغم انقطاعه عن مران الزمالك؟

كتب -محمد خيري:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وصور، لأحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، وهو يخوض التدريبات على الرمال، في أحد الأماكن المفتوحة.

وانقطع زيزو عن تدريبات الزمالك، خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ استبعاده من مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد اكتشاف توقيعه للنادي الأهلي حسب تأكيدات مسؤولي الزمالك.

وبالبحث عن فيديو تدريب زيزو على المال، تبين أنه قديم وليس في الفترة الحالية، وتحديدا من العام الماضي، قبل نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية التي حقق الأبيض لقبها الموسم الماضي.

ووفقا لمصدر مقرب من زيزو، أكد أن اللاعب يتواجد في الفترة الحالية، بمسقط رأسه، في المنيا، ويخوض تدريبات في الجيم فقط، انتظارا لحسم موقفه مع نادي الزمالك.

زيزو يرفض الحضور لمقر الزمالك إلا بشروط

ويرفض زيزو التواجد في مقر نادي الزمالك، من أجل مثوله للتحقيق، أو الانتظام في التدريبات، سوى بعد الحصول على ضمانات من مجلس الإدارة، للحفاظ على سلامته وفقا لطلبات المحامي الخاص به.

وفي المقابل، قرر نادي الزمالك، ووفقا لاجتماع المجلس الذي تم انعقاده أول أمس الأربعاء، على ضوء مذكرتي جهاز الكرة بالفريق الأول ، والإدارة القانونية، توقيع العقوبات الانضباطية وفقاً للائحة على اللاعب أحمد سيد "زيزو" بسبب تمرده وانقطاعه عن التدريب والمباريات كما تقرر أيضاً تقديم شكوى ضد اللاعب إلى لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم لحفظ كافة حقوق النادي.