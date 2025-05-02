هل يكون صفقة زجاجية؟.. تاريخ إصابات أشرف داري مع الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

تلقت جماهير النادي الأهلي نبًا حزينًا في الساعات الماضية، بعد إعلان مدة غياب اللاعب المغربي أشرف داري، المحترف ضمن صفوف الفريق.

وأعلن النادي الأهلي إصابة أشرف داري بشد من الدرجة الأولى، وسيغيب على إثرها فترة تتراوح إلي 4 أسابيع.

ومنذ انضمامه إلى النادي الأهلي، واجه المدافع المغربي أشرف داري سلسلة من الإصابات التي أثرت على استمراريته مع الفريق.

تاريخ إصابات أشرف داري مع الأهلي:

الإصابة الأولى: تعرض لالتواء في الكاحل قبل خوض أولى مبارياته مع الأهلي، مما أدى إلى غيابه عن الملاعب لمدة 10 أيام، وذلك خلال الفترة من 29 أكتوبر 2024 حتى 1 ديسمبر من نفس العام.

الإصابة الثانية: تجددت إصابته في الكاحل مرة أخرى، ما تسبب في ابتعاده عن المشاركة لمدة تقارب 35 يومًا، غاب خلالها عن 6 مباريات.

الإصابة الثالثة: عانى من إصابة في أوتار الركبة، حيث غاب نحو 40 يومًا، ما أدى إلى غيابه عن 9 مباريات.

الإصابة الأخيرة: في مباراة الأهلي ضد بتروجيت، اضطر اللاعب للخروج بسبب شعوره بآلام في العضلة الضامة.

وكشفت الفحوصات الطبية أنه سيبتعد عن الملاعب لمدة تقدر بحوالي 4 أسابيع، ما يعني غيابه المحتمل عن 5 مباريات إضافية.

ومنذ انضمامه إلى الأهلي، شارك داري في 14 مباراة بمختلف البطولات، بإجمالي دقائق يعادل 11 مباراة كاملة، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.