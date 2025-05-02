بعد ارتباط اسمه بالأهلي.. 10 معلومات عن المدرب الألماني ماركو روزه

كتب- محمد عبدالهادي:

ارتفعت في الساعات الماضية أسهم المدرب الألماني ماركو روزه لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك لخلافة السويسري مارسيل كولر.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز المعلومات عن ماركو روزه كالتالي:

1- الميلاد والنشأة: وُلد ماركو روزه في 11 سبتمبر 1976 في مدينة لايبزيج، التي كانت آنذاك ضمن ألمانيا الشرقية، ويبلغ طوله 180 سم ويبلغ من العمر 48 عامًا.

2- البداية الكروية: بدأ مسيرته كلاعب في نادي لايبزيغ ثم هانوفر، قبل أن ينضم إلى نادي ماينتس عام 2002 تحت قيادة يورغن كلوب.

3- فترته مع ماينتس: شارك في حوالي 200 مباراة مع ماينتس وساهم في صعود الفريق إلى الدوري الألماني (البوندسليجا) خلال فترة استمرت ستة مواسم.

4- التحول إلى التدريب: بدأ مشواره التدريبي كمدرب مساعد ولاعب في ماينتس، ثم تولى منصب المدير الفني في لوكوموتيف لايبزيج.

5- التألق في سالزبورج: انضم إلى ريد بول سالزبورج في 2013، وبدأ بتدريب فرق الفئات السنية، حيث فاز ببطولة محلية مع فريق تحت 18 عامًا.

6- النجاح الأوروبي: قاد فريق الشباب في سالزبورج للفوز بدوري أبطال أوروبا للشباب عام 2017 بعد الانتصار على بنفيكا في النهائي.

7- قيادة الفريق الأول: تولى تدريب الفريق الأول في سالزبورغ، وحقق لقب الدوري النمساوي، ووصل إلى نهائي كأس النمسا ونصف نهائي الدوري الأوروبي.

8- مونشنجلادباخ: في 2019، أصبح مدربًا لبوروسيا مونشنجلادباخ ونجح في قيادتهم إلى المركز الرابع في الدوري والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

9- دورتموند: تولى تدريب بوروسيا دورتموند في 2021، وأنهى الموسم في المركز الثاني، لكنه غادر بعد موسم واحد بسبب النتائج الأوروبية.

10- لايبزيج والنهاية المؤقتة: في سبتمبر 2022، تولى تدريب لايبزيج وحقق معهم كأس ألمانيا 2022–2023 وكأس السوبر الألماني 2023، قبل أن تتم إقالته في مارس 2025.