حقيقة "تغريدة" ممدوح عباس بعد تعادل الزمالك والمصري

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعد تداول "تويتة" له عبر منصات التواصل الإجتماعي وهو يهاجم لاعبي الفارس الأبيض.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورة نسبت لممدوح عباس مكتوب فيها: "مستحقات وصرفتلكوا جزء ترضيات ومحدش بتراضى الصغير قبل الكبير وعد بمكافآت وحصل وفي الأخر نلاقي المنظر ده، هو في إيه؟".

وبالتأكد من الحساب الرسمي لـ ممدوح عباس عبر منصة "إكس" تويتر سابقًا، تبين أنه لم يقم بنشر شيئ، وأن ما تم تداوله غير صحيح.

وفقد الزمالك نقطتين ثمينتين في مشواره بمسابقة الدوري، حيث يتواجد الأن، في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة، وذلك خلف كل من براميدز المتصدر بـ47 نقطة، والأهلي الوصيف بـ43 نقطة.