هل يهدد ثلاثي بيراميدز المحترف موعد نهائي كأس مصر الجديد؟

كتبت-هند عواد:

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على إقامة نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك، يوم 5 يونيو المقبل، في الإمارات العربية المتحدة.

وقال مصدر لمصراوي: "تم الاستقرار على إقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في الإمارات، وذلك يوم 5 يونيو، لارتباط بيراميدز لنهائي دوري أبطال أفريقيا".

بيراميدز يرفض موعد نهائي كأس مصر

اعترض بيراميدز على موعد نهائي كأس مصر، الذي حدده الاتحاد المصري في وقت سابق، يوم 20 مايو الحالي، بسبب مشاركة الفريق في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه بيراميدز صن داونز الجنوب أفريقي، يوم 24 مايو في ذهاب النهائي، على أن تقام مباراة الإياب يوم 1 يونيو.

ثلاثي بيراميدز يهدد نهائي كأس مصر

رغم اختيار اتحاد الكرة موعد نهائي كأس مصر، إلا أن هذا يعني أن ثلاثي بيراميدز المغربي محمد الشيبي والكونغولي فيستون ماييلي والبوركينابي بلاتي توريه، قد لا يتمكنوا خوض اللقاء.

وقد يغيب الثلاثي عن نهائي كأس مصر، بسبب فترة التوقف الدولي للمنتخبات، التي تبدأ يوم 2 وتنتهي 10 يونيو المقبل.

وحتى الآن لم يحسم مصر معسكر منتخب مصر خلال فترة التوقف، بسبب غياب لاعبي الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية، كذلك غياب عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي.

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