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أحمد شوبير يوضح.. هل يشعر ريفيرو بالغضب من تأخير الأهلي إعلان التعاقد معه؟

11:54 م الإثنين 19 مايو 2025
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    الإسباني خوسيه ريفيرو
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    خوسيه ريفيرو المدرب المحتمل للأهلي
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    المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو
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    خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل (2)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف أحمد شوبير حقيقة شعور المدير الفني الإسباني خوسيه ريفيرو بالغضب بسبب تأخر النادي الأهلي في إعلان التعاقد معه خلفًا للسويسري مارسيل كولر.

وقال شوبير خلال حلقة برنامجه اليوم الإثنين "حارس الأهلي" على قناة النادي، إن ما يُثار في هذا السياق بخصوص غضب المدرب الإسباني غير صحيح بل يعقد اجتماعات مستمرة مع محمد يوسف ومحمود الخطيب.

وأتم شوبير تصريحاته بقوله:"وهو متفهم الظروف ويعقل تمام حجم المباراة الأخيرة في الدوري".

ويختتم الأهلي الموسم الجاري من بطولة الدوري بمواجهة نظيره فاركو مساء يوم الأربعاء 28 مايو.

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الموسم الجاري من بطولة الدوري برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف.

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ريفيرو الأهلي أحمد شوبير
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