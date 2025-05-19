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سيراميكا كليوباترا يكشف موقفه من تأجيل مباراة بيراميدز

11:25 م الإثنين 19 مايو 2025

سيراميكا كليوباترا

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القاهرة ـ مصراوي

كشف معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا عن موقف ناديه من فكرة تأجيل مباراة بيراميدز المحدد إقامتها بالجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وقال البطاوي، عبر برنامج لعبه والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على "راديو ميجا أف أم " اليوم الإثنين:"تم طرح موضوع تأجيل مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا من قبل رابطة الأندية واقترحنا أن نقف مع بيراميدز في نهائي إفريقيا".

وأتم البطاوي تصريحاته بقوله:"لم يكن لدينا أي أزمة من تأجيل مباراة بيراميدز، لكن الظروف والتشابك أدى إلى رفض القرار من قبل الرابطة".

ويذكر أن سيراميكا كليوباترا سيواجه نظيره بيراميدز يوم الأربعاء 28 مايو، في آخر مباراة في الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

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