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ليفربول يسقط بثلاثية على يد برايتون

10:07 م الإثنين 19 مايو 2025

محمد صلاح خلال مباراة ليفربول وبرايتون

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خسر فريق ليفربول بثلاثية مقابل هدفين على يد مستضيفه برايتون خلال المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم فريق ليفربول بهدف في الدقيقة 9 عن طريق لاعبه هارفي إيلوت قبل أن يتعادل ياسين العياري بهدف في الدقيقة 32 لصالح برايتون إلا أن دومينيك سوبوسلاي أنهى الشوط الأول بهدف في الدقيقة 45+1.

وكاد صلاح يضيف الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 68 بعدما وصلته كرة داخل منطقة جزاء برايتون سددها في المرمى ولكن تصدى لها حارس مرمى برايتون.

وتعادل اللاعب كاورو ميتوما بهدف لفريق برايتون بالدقيقة 69 ثم خطف جاك هنشلوود هدف الفوز بالدقيقة 85.

ورفع الفوز رصيد فريق برايتون إلى النقطة 58 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وعلى الجانب الآخر توقف رصيد فريق ليفربول الذي توّج باللقب عند النقطة 83 في صدارة الترتيب بفارق 12 نقطة عن أرسنال الوصيف.


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ليفربول محمد صلاح برايتون ضد ليفربول الدوري الإنجليزي
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