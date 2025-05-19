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لحظة بلحظة.. برايتون2 - 2 ليفربول .. محمد صلاح أساسيًا

10:07 م الإثنين 19 مايو 2025

محمد صلاح

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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة برايتون وضيفه ليفربول ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

ويشهد التشكيل تواجد النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح أساسيًا فيما ظهر كييزا بالتشكيل كأساسي لأول مرة.

ليفربول قد ضمن التتويج بلقب النسخة الجارية من الدوري الإنجليزي إذ يتصدر الترتيب برصدي 83 نقطة بفارق 12 نقطة عن أرسنال الوصيف قبل جولتين من نهاية الموسم.

ويحتل فريق برايتون على الجانب الآخر المركز التاسع برصيد 55 نقطة بفارق الأهداف عن برينتفورد صاحب المركز الثامن.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

وتقدم فريق ليفربول بهدف بعد مرور 9 دقائق سجله اللاعب هارفي إليوت.

وتعادل فريق برايتون بهدف في الدقيقة (32) عن طريق اللاعب ياسين العياري.

وعاد فريق ليفربول التقدم بهدف ثانِ بالدقيقة 45+1 عن طريق لاعبه دومينيك سوبوسلاي.

ووصلت كرة بينية لمحمد صلاح في الدقيقة 54 داخل منطقة جزاء برايتون ولكنه سددها بجانب المرمى

وكاد صلاح يضيف الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 68 بعدما وصلته كرة داخل منطقة جزاء برايتون سددها في المرمى ولكن تصدى لها حارس مرمى برايتون.

وتعادل فريق برايتون بهدف في الدقيقة 69 سجله لاعبه كاورو ميتوما.

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ليفربول محمد صلاح برايتون ضد ليفربول الدوري الإنجليزي
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