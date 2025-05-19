تقرير.. الأهلي سيجعل الإسباني ريفيرو الأعلى أجرًا في أفريقيا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تطورات مفاوضات الأهلي مع المدير الفني الإسباني السابق لأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي خوسيه ريفيرو لتولي القيادة الفنية لفريقه.

وذكرت صحيفة "iol" الجنوب أفريقية عبر تقرير لها اليوم الإثنين أن الأهلي يستعد لجعل الإسباني ريفيرو الأعلى أجرًا في قارة أفريقيا.

نادي أورلاندو بايرتس كان قد أعلن مؤخرًا إنهاء التعاقد مع المدير الفني الإسباني لفريقه لرغبته في التعاقد مع نادِ آخر.

وكان الأهلي قد أعلن في أبريل الماضي إنهاء التعاقد مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر بعد وداعه دوري أبطال أفريقيا من دور نصف النهائي.

يذكر أن ريفيرو قد وصل إلى القاهرة يوم الخميس الماضي الموافق 15 مايو الجاري، استعدادا للإعلان عن توليه مهمة القيادة الفنية للنادي الأهلي بشكل رسمي، بعدما أنهى المارد الأحمر اتفاقه مع المدرب لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، بحسب تصريحات مصدر مسؤول ذاته.

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