اتحاد الكرة يُعلن تأجيل اجتماعه مع رابطة الأندية

القاهرة ـ مصراوي:

أعلن اتحاد الكرة تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر أن يعقده مع رابطة الأندية في ضوء الاجتماع الذي جمع الرابطة بالأندية مساء يوم أمس الأحد.

وذكر اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أنه في ضوء الاجتماع الذي عُقد بين رئيس رابطة أندية القسم الأول وممثلي الأندية، وما أسفر عنه من قرارات تقرر تأجيل الاجتماع المزمع انعقاده بين الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم يوم ٢٠ مايو إلى يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2025، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بحضور الأندية ومجلس إدارة الرابطة.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالموسم الرياضى الجديد والمواسم القادمة، وعلى رأسها: لائحة قواعد القيد للموسم الجديد، منظومة تراخيص الأندية بجانب التصور المقترح لمسابقات قطاعات الناشئين والشباب.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت مساء أمس عن العديد من القرارات الهامة منها إلغاء الهبوط خلال الموسم الحالي بالدوري المصري عقب اجتماعها مع الأندية.. (للاطلاع على كل القرارات اضغط هنا)

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