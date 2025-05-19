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دوري السلة.. الزمالك يفوز على الأهلي ومباراة حاسمة لبطاقة التأهل للنهائي

06:17 م الإثنين 19 مايو 2025

الأهلي ضد الزمالك كرة سلة

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الزمالك على نظيره الأهلي بنتيجة (67-59) خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري السلة الذيي يقام بنظام "Best Of 5".

وتعادل الزمالك كذلك مع الأهلي في عدد الانتصارات بواقع انتصارين لكل فريق ليتأجل الحسم لمباراة فاصلة يوم غد الثلاثاء.

وكان الزمالك قد أنهى الفترة الأولى بالتقدم بنتيجة 15-11 ثم واصل التقدم بالفترة الثانية بنتيجة 31-30 وزاد الفارق في الفترة الثالثة لصالح الزمالك بنتيجة 55-45 قبل أن يختتم اللقاء بنتيجة 67-56.

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