الأهلي يشكر لاعبته تاتيانا بوكان بعد رحيلها رسميًا

كتب- محمد عبدالهادي:

وجّه النادي الأهلي رسالة تقدير خاصة إلى تاتيانا بوكان، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة، وذلك عقب انتهاء مشوارها مع الفريق، مشيدًا بما قدمته من عطاء وإخلاص داخل الملعب خلال فترة تمثيلها للنادي.

وجاء في بيان الأهلي: "يتقدم النادي بخالص الشكر والتقدير لتاتيانا بوكان، على ما قدمته من أداء مميز ومستوى رفيع، ساهم في تحقيق العديد من البطولات والإنجازات مع الفريق، مع أطيب الأمنيات لها بمزيد من النجاح والتوفيق في مشوارها المقبل".

كما أثنى الجهاز الفني للفريق على إمكانات تاتيانا، مشيرين إلى تميزها على الصعيدين الفني والقيادي، ومؤكدين أنها كانت مثالًا يُحتذى به للاعبة الأجنبية داخل صفوف الفريق الأحمر.

وحصلت بوكان مؤخرا علي الدوري و السوبر المحلي مع الفريق الأحمر قبل خسارة لقب أفريقيا أمام الزمالك في النسخة التي أقيمت في نيجيريا