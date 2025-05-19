كامل أبو علي يتقدم باستقالته رسميًا من رئاسة النادي المصري

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت محافظة بورسعيد تقدم رئيس نادي المصري كامل أبو علي باستقالته من رئاسة النادي؛ لظروفه الصحية التي تمنعه من استكمال مهمته في رئاسة النادي.

وأوضحت محافظة بورسعيد، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أن كامل أبو علي تقدم باستقالته إلى السيد اللواء أركان حرب محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد بسبب ظروف صحية.

ومن جانبه أكد محافظ بورسعيد تقديره البالغ للسيد كامل أبو على بالنظر إلى مسيرته وعطائه الكبير في إدارته للمنظومة الرياضية في النادي المصري والذي يعد واحد من أهم الأندية الجماهيرية المصرية.

وأشارت المحافظة عبر البيان ذاته إلى أنه طبقاً للقواعد القانونية يتم استمرار المجلس حتى أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس لمجلس الادارة.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع بشكل عاجل مع مجلس ادارة النادي المصري والمحافظ وكذلك الجهة الإدارية المختصة للمحافظة وذلك في ضوء الحرص على استقرار النادي وإكمال مسيرته ودعمه.

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