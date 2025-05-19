"عاوزين نقف معاه".. سيراميكا يعلن الموافقة على تأجيل مباراة بيراميدز ولكن

كتب- محمد خيري:

أكد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أن جودة الكرة المصرية تحتاج إلى العديد من الجهود لتطويرها مثل الملاعب والحضور الجماهيري.

وقال البطاوي في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية عبر راديو ميجا إف إم: "تحدثنا عن العديد من المشاكل التي نعاني منها في الكرة المصرية وبطولة الدوري مثل مثلا ملاعب كرة القدم، وأيضا التصوير والأخراج التلفزيونية، وصبية الملاعب الصغيرة، وجودة المنتج تحتاج إلى تغيير والحضور الجماهيري".

وأضاف: "فكرنا في موضوع الحضور الجماهيري عند الصعود إلى الدوري الممتاز في اللعب على استاد السويس بسبب التواجد الجماهيري هناك، ولما اتكلمنا امبارح في موضوع الغاء الهبوط اتكلمنا من نقاط كبيرة عشان يكون الكل عارف يستفيد ليس فقط الأندية الجماهيرية، إنما أندية الشركات أيضا.

وواصل: "جودة المنتج الكروي المصري تحتاج إلى كثير من الجهود، ونادي سيراميكا كليوباترا كان من المؤيدين لزيادة عدد الأجانب ولم يكن لدينا مانع في زيادة عدد الأجانب مع النادي الأهلي، ويشارك فقط خمس أجانب في المباراة واستبعاد أجنبي وحيد ولكن للأسف تم رفض المقترح وبعض الأندية رفضت لزيادة عدد الأجانب بسبب الأعباء المالية، وهذه ليس أزمة فاللاعب المصري أصبح أغلى من الأجنبي، شراء لاعب أجنبي في الوقت الحالي أصبح أقل تكلفة من اللاعب المصري".

وأكمل: "نسير بخطى ثابتة وفي سيراميكا كليوباترا ونمتلك جهاز فني قوي بقيادة علي ماهر ولم يصادفنا الحظ في عديد من المباريات ولكن كنا نحتاج إلى التوفيق ونعمل على تطور البناء كل موسم نقدم الأفضل من المواسم السابق ونطمح في الوصول إلى نهائي كأس عاصمة مصر والحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي مع ما تبقى من المباريات المتبقية في الدوري".

وأختتم البطاوي: "تم طرح موضوع تأجيل مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا من قبل رابطة الأندية واقترحنا أن نقف مع بيراميدز في نهائي إفريقيا ولم يكن هناك أي أزمة في تأجيل مباراة بيراميدز ولكن الظروف والتشابك أدت إلى رفض القرار من قبل الرابطة، لا حديث يعلو عن الهبوط ولا يوجد أي أحاديث حول زلاكا أو قندوسي، وهدفنا إنهاء مسابقة الدوري والتتويج بكأس عاصمة مصر وبعدها نرى ما سيحدث".