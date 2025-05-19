"على خطى زيزو".. الزمالك يتحرك ضد عبدالله السعيد بعد تمرده

كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، بقيادة أيمن الرمادي، معاقبة عبدالله السعيد، لاعب الفريق بعدما انقطع عن التدريبات في الأيام الماضية وعدم انضمامه للمعسكر.

وتغيب عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، عن معسكر الأبيض، المقام حاليا في الإسماعيلية، استعدادا للمرحلة المقبلة.

ووفقا لمصدر مطلع داخل النادي، أكد أن الجهاز الفني قرر تطبيق اللائحة على اللاعب، الخاصة بالغياب مثلما حدث من قبل مع أحمد سيد زيزو، حينما غاب عن التدريبات في الفترة الماضية.

وأوضح المصدر، أن الأمور حاليا صعبة بين النادي واللاعب، ولكن باب تجديد عقده لم يغلق بعد، في ظل رفض اللاعب التنازل عن طلباته المادية، بينما يرى الزمالك أن هناك سقف للرواتب سيتم تطبيقه الموسم المقبل

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، المقررة يوم 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري

جدير بالذكر، أن عبدالله السعيد، ينتهي عقده مع نادي الزمالك، الشهر المقبل، ولديه عددا من العروض المحلية، بجانب عرضا من الدوري الليبي.