"الإعلان أصلا عن مجنون الأهلي".. ممثل اللقطة التي أغضبت الزمالك يكشف التفاصيل - فيديو

كتب- محمد خيري:

رد محمد كمال، ممثل إعلان الشركة الراعية للنادي الأهلي، على الاتهامات الموجهة للإعلان الذي اعتبره نادي الزمالك استهزاء به. وقال "كمال"، خلال فيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك": "أنا لم أقصد نهائي الإساءة لنادي الزمالك، وعندما تلقيت دعوة للمشاركة في إعلان للنادي الأهلي مكنتش مصدق نفسي من الفرحة".

أكمل: "أنا أهلاوي جدا ومتعصب، ولكن والله العظيم، لم نقصد إطلاقا السخرية من نادي الزمالك، وخلال الكواليس لم نتحدث عن الأبيض إطلاقا، وفكرة الإعلان من الأساس تدور حول مجنون الأهلي، ولكن لم نقصد نادي الزمالك مطلقا، ونعتذر لو تم فهم الأمور بشكل خاطئ".

كان نادي الزمالك، قدم بلاغا خلال الساعات الماضية، ضد شركة الاتصالات، متهما بالسخرية من نادي الزمالك، كما تقدم نادي الزمالك اليوم أيضاً بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد نفس احدى شركات الاتصالات وضد الشركة المنفذة، للإعلان المسيء لوأد الفتن ونزع فتيل الأزمة قبل اشتعالها بين الجماهير ودرءًا لانتشار التعصب والفوضى والعنف والروح غير الرياضية بين جماهير الكرة المصرية.