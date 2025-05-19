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منتخب مصر تحت 16 سنة يعود للقاهرة بعد المشاركة في دورة بولندا الدولية

03:36 م الإثنين 19 مايو 2025

منتخب مصر تحت 16 سنة

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كتب - محمد القرش:

عادت إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الإثنين) بعثة منتخب مصر تحت 16 سنة بعد المشاركة في بطولة الاتحاد الأوروبي للتطوير التي أقيمت خلال الفترة من 13 وحتى 18 مايو الجاري في بولندا بمشاركة منتخبات بولندا وإيرلندا وكندا.

حقق المنتخب الوطني المركز الثاني برصيد 6 نقاط من الفوز على كندا بركلات الترجيح بعد التعادل (0 - 0) في مباراة لعبها بعشر لاعبين منذ الدقيقة 80، ثم خسر أمام منتخب بولندا صاحب الأرض بركلات الترجيح أيضاً بعد التعادل (1 - 1) وكان متقدماً حتى الدقائق الأخيرة، بعدها تفوق على منتخب إيرلندا في الجولة الثالثة والأخيرة (3 - 2).

ضمت بعثة الفريق 30 فردًا برئاسة حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد من بينهم 22 لاعباً بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري والطبي المكون من حسين عبد اللطيف مديراً فنياً، شادي الشريف مديراً إدارياً، عبد الستار صبري مدرباً عاماً، كريم أيمن مدرباً مساعداً، أمير عبد الحميد مدرباً لحراس المرمى، الدكتور هاجد العنتبلي طبيباً ووجيه حسن للمهمات.

وأشاد حمادة الشربيني رئيس البعثة بالانضباط والالتزام والجدية التي كانت شعار الفريق في أول تجربة خارجية له.

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