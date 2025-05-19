غزل المحلة يدرس الإقامة في القاهرة بسبب لاعبيه.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

يدرس نادي غزل المحلة برئاسة وليد خليل، اتخاذ قرارًا هامًا في الفترة المقبلة، وذلك بعد ضمان بقاء الفريق في الدوري بالموسم الجديد.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد أعلنت أمس الأحد رسميًا إلغاء الهبوط في الموسم الحالي، ليضمن أبناء المحلة استمرارهم للموسم المقبل بعدما كان على مشارف توديع المسابقة.

بيان نادي غزل المحلة

أصدر نادي غزل المحلة بيانًا رسميًا عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أعلن فيه الاستقرار على إقامة الفريق بالقاهرة في الموسم الجديد، وجاء البيان كالتالي:

"غزل المحلة يعاني أكثر من باقي أندية الأقاليم في ملف استقدام اللاعبين، بسبب رفض العديد من اللاعبين الإقامة في مدينة المحلة، لذلك، ندرس بجدية مقترح إقامة الفريق في القاهرة بدايةً من الموسم المقبل".

وتابع:" على أن يعسكر في المحلة قبل مبارياته بوقت كافٍ، ويخوض لقاءاته على ستاد غزل المحلة التاريخي، وبين جماهيره الوفية."