قبل عبدالله السعيد.. لاعبون رفعوا راية التمرد في الزمالك: فما الأسباب؟

كتب - محمد القرش:

شهد الموسم الحالي تمرد العديد من اللاعبين داخل فريق الزمالك على مجلس الإدارة بعد الوصول إلى طريق مسدود بشأن الاتفاق على المبلغ المالي لتجديد العقود.

أحمد سيد زيزو

البداية كانت عند نجم الفريق، أحمد مصطفى زيزو، الذي ظل شهورا في مفاوضات مع المسؤولين في الزمالك لكن لم يصل إلى اتفاق يلبي مطالبه المالية، فيما رفض النادي عرضا بقيمة كبيرة من إحدى الأندية السعودية لضم اللاعب.

وبعد فشل كل المفاوضات بين اللاعب وإدارة الزمالك، ترددت أنباء عن استجابة زيزو لمفاوضات الأهلي وقرب انضمامه للقلعة الحمراء لـ 4 مواسم.

وسرعان ما صعد الزمالك ضد اللاعب، وقرر استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة سيليتنبوش الجنوب أفريقي في ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر اللاعب الانقطاع عن تدريب الزمالك نهائيا نتيجة استبعاده من مباراة الكونفدرالية، قبل أن يعود للمران بعد 25 يوما من الانقطاع التام.

ناصر ماهر

سعى نادي الزمالك لتجديد عقد ناصر ماهر خوفا من تكرار سيناريو زيزو ورحيل اللاعب مجانا عن الفريق بعد انتهاء تعاقده. لكن اللاعب رفض التجديد دون أن يتم تنفيذ متطلباته المالية وتعديل عقده، مما أحدث غضبا كبيرا داخل إدارة الزمالك تحديدا أن اللاعب حديث الانضمام.

وبعدها دخل اللاعب في خلاف مع جوزيه بيسيرو بسبب جلوسه على دكة بدلاء مباراة حرس الحدود، ومشاركة لاعب آخر في مركزه.

وأعلن نادي الزمالك يوم 13 أبريل، إيقاف اللاعب، وإحالته للتحقيق أمام الشئون القانونية بالنادي، مع تقديم توصية لمجلس الإدارة بخصم 25% من مستحقاته، بسبب ما بدر منه.

أحمد حمدي

أزمة اللاعب صاحب الـ27 عاما مع الزمالك كانت بسبب شكوك حول جاهزيته للمباريات على الرغم من إعلان طبيب الزمالك جاهزيته الطبية.

ورفض حينها أحمد حمدي المشاركة في مباريات الزمالك، قبل أن يسافر إلى ألمانيا لعرضه على الطبيب المعالج.

عبد الله السعيد

رفض لاعب خط وسط الزمالك الانضمام لمعسكر الفريق المغلق الذي بدأ أمس الأحد في مدينة الإسماعيلية.

وجاء تمرد عبد الله على الزمالك بعد طلب النادي متطلباته المالية بالحصول على 40 مليون جنيه في الموسم للتجديد وتم تحديد مبلغ 15 مليون يصل لـ 20 مليون فقط.