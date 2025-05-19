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"تضمن جرائم عدة".. بلاغ جديد من الزمالك للنائب العام ضد إعلان راعي الأهلي

02:36 م الإثنين 19 مايو 2025

نادي الزمالك

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كتب- محمد خيري:

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الاثنين ببلاغ إلى النائب العام ضد الشركة المنفذة للإعلان المسيء لنادي الزمالك وجماهيره والخاص بإحدى شركات الاتصالات.

وسبق وتقدم الزمالك أمس ببلاغ إلى النائب العام ضد شركة الاتصالات صاحبة الإعلان المسيء.

كما تقدم نادي الزمالك اليوم أيضاً بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد نفس احدى شركات الاتصالات وضد الشركة المنفذة للإعلان

المسئ لوأد الفتن ونزع فتيل الأزمة قبل اشتعالها بين الجماهير ودرءاً لانتشار التعصب والفوضى والعنف والروح غير الرياضية بين جماهير الكرة المصرية.

وطالب الزمالك في شكواه بوقف بث وإذاعة الإعلان موضوع هذه الشكوى، مع إحالة المشكو فى حقهما للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن ما تضمنه ذلك الإعلان من جرائم عدة.

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