خاطب النادي رسمي.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديد قبل المونديال

كتب-مصراوي:

كشف مصدر، داخل النادي الأهلي، تحرك الأحمر بشكل رسمي، لحسم صفقة أحمد العش مدافع الفريق، وشرائه بشكل نهائي من نادي زد.

وتعاقد الأهلي مع أحمد العش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي زد على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم.

وأوضح المصدر، أن المفاوضات الآن في بدايتها، والنادي الأهلي طلب من نادي زد تحديد مطالبه، سواء المالية أو الحصول على لاعبين من القلعة الحمراء، وذلك نظير الموافقة علي بيع العش نهائيًا.

وأضاف المصدر، أن هناك إجماع داخل النادي الأهلي، حول ضرورة استمرار العش في الفريق بعدما قدم مستويات جيدة مؤخرًا،

وأختتم تصريحاته: "عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق، اتفق مع رغبة النادي في شراء اللاعب، ونفس الأمر ينطبق على لجنة التخطيط والمدير الرياضي.