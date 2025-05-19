الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام

كتب - محمد القرِش:

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك أزمة إيقاف القيد التي دائما ما طاردت الفارس الأبيض خلال السنوات الماضية، بسبب مستحقات خالد بوطيب وجايمي باتشيكو.

وبدأ الزمالك في حل الأزمة، عندما كشف عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة تحرك النادي تجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكشف أن الفارس الأبيض أرسل مبلغ 983 ألف يورو قيمة المبلغ المتبقي من مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب، وذلك تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة التحكيم الرياضي، يوم الجمعة الماضية الموافق 16 مايو 2025.

وأعلن نادي الزمالك منذ قليل سداد المستحقات المالية للبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق لفريق الكرة بالنادي، والمقدرة بحوالي مليون يورو تقريباً.

وبذلك أسدل الزمالك الستار على أزمة المستحقات وإيقاف القيد، مع دفع مبلغ 1.983 مليون يورو (111.880.860 جنيه مصري).

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