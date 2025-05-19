مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

ليفربول

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الزمالك

21 8
16:00

وداد السمارة

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

فانز الكاميروني

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

- -
20:00

الجــزيرة

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام

02:15 م الإثنين 19 مايو 2025

حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرِش:

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك أزمة إيقاف القيد التي دائما ما طاردت الفارس الأبيض خلال السنوات الماضية، بسبب مستحقات خالد بوطيب وجايمي باتشيكو.

وبدأ الزمالك في حل الأزمة، عندما كشف عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة تحرك النادي تجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكشف أن الفارس الأبيض أرسل مبلغ 983 ألف يورو قيمة المبلغ المتبقي من مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب، وذلك تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة التحكيم الرياضي، يوم الجمعة الماضية الموافق 16 مايو 2025.

وأعلن نادي الزمالك منذ قليل سداد المستحقات المالية للبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق لفريق الكرة بالنادي، والمقدرة بحوالي مليون يورو تقريباً.

وبذلك أسدل الزمالك الستار على أزمة المستحقات وإيقاف القيد، مع دفع مبلغ 1.983 مليون يورو (111.880.860 جنيه مصري).

اقرأ أيضًا:

كوكا يوضح سبب مشاركته في جولة الدوري الفرنسي الداعمة للمثلية

"لماذا في هذا التوقيت؟".. مصدر يكشف حقيقة رحيل ميدو عن الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك قيد الزمالك مستحقات بوطيب مستحقات باتشيكو عمرو أدهم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خاطب النادي رسمي.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة جديد قبل المونديال

إعلان

إعلان

ماذا حدث في سرقة فيلا نوال الدجوي؟ 4 سيناريوهات الثالث صادم
-50.. لماذا قفز الجنيه أمام الدولار خلال تعاملات اليوم؟
كيف ردت مصر على طلبات صندوق النقد الدولي في المراجعة الخامسة؟ .. فخري الفقي يجيب
زيادة الرواتب في يوليو.. جدول أجور الموظفين بالدرجات المالية