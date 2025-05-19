من هو إبراهيم الكفراوي ممثل الأهلي في رابطة الأندية بدلاً من عماد متعب؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

اعتمد مجلس رابطة الأندية المصرية ترشيح النادي الأهلي لعضو مجلس إدارته السابق إبراهيم الكفراوي لتمثيله بمجلس الرابطة.

وجاء ترشيح الأهلي لإبراهيم الكفراوي ليكون ممثلًا للنادي في رابطة الأندية المصرية المحترفة، بدلاً من عماد متعب الذي أعلن استقالته من مجلس إدارة الرابطة في وقت سابق.

وسبق ومارس الكفراوي السباحة وكرة الماء بعد تميزه بألعاب القوى بالنادي الأهلي كما كان مديرًا للسباحة وكرة الماء بالقلعة الحمراء خلال الفترة من عام 1990 حتى عام 2000.

واختاره صالح سليم ليكون متواجدًا بمجلس إدارة النادي الأهلي تحت السن في مطلع الألفية كما تواجد كعضو مجلس إدارة فوق السن بمجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر.

وتخرج الكفراوي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كما حصل على دبلومة إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بجانب مؤهلات في الجانب المصرفي وسوق المال.

وكان متعب قد أعلن استقالته من الرابطة عبر بيان رسمي بعد أحداث مباراة الزمالك والأهلي جاء كالتالي:

"منذ اعتزالي كرة القدم عام 2018، كان هدفي بعد الاعتزال، سواء من خلال العمل الإعلامي أو من خلال العمل العام التطوعي كنائب لرئيس رابطة الأندية المحترفة، هو العمل على خدمة وتطوير كرة القدم، هذه اللعبة التي كانت سببًا في كل ما وصلت إليه بعد فضل الله سبحانه وتعالى.

تعلمت طوال مشواري داخل النادي الأهلي تحمل المسؤولية، ولم أعتد مجرد التواجد في مكان لا أستطيع الإنجاز أو الإضافة داخله، تشرفت منذ إنشاء رابطة الأندية المحترفة عام 2021 بتمثيل النادي الأهلي، الذي له الفضل الأول والأخير في صنع اسم عماد متعب، لكن اليوم أتقدم باعتذاري للنادي الأهلي عن عدم الاستمرار في تمثيله داخل رابطة الأندية المحترفة.

أتقدم باستقالتي من رابطة الأندية المحترفة، نظرًا لأنه منذ اليوم الأول لم تُترك لي أي مساحة للعمل داخل الرابطة على مدار ثلاث سنوات، لم أكن يومًا صانع قرار أو حتى شريكًا أو مستشارًا في أي قرار تم اتخاذه من قبل الرابطة.قد يتساءل البعض لماذا لم أتقدم باستقالتي من قبل رغم أنني لم أكن شريكًا في اتخاذ أي قرار منذ البداية؟ الحقيقة أنني لم أرغب في تصدير الأزمات، وكان لدي أمل دائم في أن تتغير الأوضاع للأفضل وأن يكون لي دور حقيقي داخل الرابطة، لكن بعد مرور هذه الفترة دون أي تغيير، لم يعد هناك جدوى من الاستمرار في منصب بلا تأثير حقيقي".

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