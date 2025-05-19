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عاجل.. الزمالك ينهي مستحقات باتشيكو ويفك القيد

12:30 م الإثنين 19 مايو 2025

باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك

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كتب- محمد خيري:

أرسل نادي الزمالك، اليوم الاثنين، المستحقات المالية للبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق لفريق الكرة بالنادي، والمقدرة بحوالي مليون يورو تقريباً.

وأسدل مجلس إدارة النادي الستار على هذا الملف المستمر منذ عدة مواسم، بعدما سبق ونجح النادي في إنهاء ملف اللاعب المغربي خالد بو طيب، بحصوله على كافة مستحقاته المالية لدى الزمالك.

وأصبح من المؤكد رفع إيقاف قيد اللاعبين بالزمالك خلال الأيام المقبلة، حتى يتمكن النادي من تسجيل الصفقات الجديدة مع فتح باب القيد محلياً مطلع الشهر المقبل.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن من قبل، حل أزمة المغربي خالد بوطيب، لاعب الفريق السابق، ودفع مستحقاته بالكامل، من أجل فتح باب القيد.

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