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"انت بتهزر الإسماعيلي الأقوى في مصر".. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على إلغاء الهبوط

12:06 م الإثنين 19 مايو 2025

فريق الإسماعيلي

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كتب- محمد خيري:

علق هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، على قرار، رابطة الأندية المحترفة، بإلغاء الهبوط بشكل رسمي، وإقامة الدوري الموسم المقبلة بـ21 نادي.

قال هشام حنفي خلال تصريحات لبرنامج "ستاد المحور": "الإسماعيلي أقوى فريق في مصر بعد إلغاء الهبوط قولا واحداً، كل الأندية الشعبية نزلت قبل كده .. اشمعنى الإسماعيلي أنت بتهزر".

أضاف: "لما تلعب 21 فريق الموسم الجاي فين العدالة في الهبوط كده، بمنتهى الأمانة الإسماعيلي أقوى من الزمالك والأهلي في مصر".

وعن قرار رابطة الأندية بعدم خصم الثلاث نقاط من الأهلي؟ قال: "ده قرار رابطة الأندية وهما شافوا كده وأكيد حاسبين كل حاجه مش قراراتنا إحنا".

وأختتم تصريحاته: "قرار عدم خصم ثلاث نقاط الأهلي في صالح الكرة المصرية مش في صالح الأهلي".

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فريق الإسماعيلي هشام حنفي الأهلي الزمالك إلغاء الهبوط
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