"مخالف للقوانين".. خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن ما فعلته الرابطة مع الزمالك

كتب- محمد خيري:

قال نهاد حجاج خبير اللوائح الرياضية، أن موقف الزمالك وبيراميدز في الذهاب للمحكمة الرياضية الدولية قوي للغاية بسبب مخالفة اللوائح في الكثير من الأمور.

وأصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارها النهائي في التظلمات المقدمة من أندية الأهلي و بيراميدز والزمالك فيما يتعلق بمباراة الزمالك والأهلي ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية لدوري القسم الأول، واعتمدت اللجنة خسارة الأحمر 3\0 ولم تخصم نقاط أخرى من الأهلي نهاية الموسم وهو ما يرفضه نادي الزمالك.

وأوضح "حجاج" في تصريحات لبرنامج زملكاوي، على قناة الزمالك، أنه لا يوجد قرار محصن قانونًا ضد الطعن، كما فعل مجلس إدارة رابطة الأندية، في قراره الأخير بشأن مباراة القمة.

وأضاف خبير اللوائح، أن تصريحات طه عزت، رئيس لجنة المسابقات، تصب في مصلحة الزمالك وبيراميدز وتثبت أن ما تم مخالف للوائح والقوانين.