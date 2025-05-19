"صعب من غير الإسماعيلي".. الأهلي يرد بقوة على إلغاء الهبوط

كتب- محمد خيري:

تحدث اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة عن اجتماع رابطة الأندية مع أندية الدوري.

وقال سويلم في تصريحات مع الإعلامي مجدي عبد الغني عبر قناة الشمس :

كان هناك حرص على عدم هبوط أي من الأندية الشعبية إلى دوري المحترفين، اللي بيهبط مش بينزل تاني.

وأضاف: "النادي الأهلي كان من أول المؤيدين لإلغاء الهبوط ومحمد شوقي ممثل الأهلي ابلغنا بصعوبة إقامة دوري بدون الإسماعيلي".

وتابع: "هاني أبوريدة اول من أقام فكرة إقامة رابطة الأندية المصرية وما تردد عن موجود خلاف بين هاني أبو ريدة وأحمد دياب غير صحيح وأبو ريدة من اول الحريصين على تواجد رابطة الأندية ولا يوجد أي خلافات موجودة".

وأردف: "الرابطة هي من تدير بطولة الدوري المصري الممتاز الرابطة بالإجماع مع الأندية كانوا مؤيدين لإلغاء الهبوط".

وواصل: "صراع بين الرابطة واتحاد الكرة من المواقع فقط ولكن على أرض الواقع مفيش أي صراعات ولا أي خلافات".

وأكمل: "راض تماما عن اداء رابطة الأندية وإقامة بطولة منتظمة بدون تأجيلات وإنهاء الدوري مبكرا عن المواسم السابق شئ يحسب لرابطة الأندية

واختتم: رفضنا تأجيل مباراة سيراميكا وبيراميدز، هناك مشاكل نعم في الدوري وسنعمل على حلها ولكن أداء الرابطة بشكل عام أضاف للكرة المصرية وهذه أشياء لم تكن موجودة من قبل".