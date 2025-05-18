كتب - يوسف محمد:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ترشيح إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة المارد الأحمر السابق، ليكون ممثلا عن النادي في مجلس إدارة الرابطة.

وقام الأهلي بترشيح إبراهيم الكفراوي ليكون ممثل للنادي في رابطة الأندية المصرية المحترفة، بدلا من عماد متعب الذي أعلن استقالته من مجلس إدارة الرابطة في وقت سابق.

وأكدت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم، أنه تم اعتماد ترشيح النادي الأهلي لإبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي السابق ممثلا للنادي في الرابطة مكان عماد متعب.

وعقد مجلس إدارة الرابطة اجتماع اليوم مع ممثلي فرق الدوري المصري، لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بشكل الدوري الموسم المقبل.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة منذ قليل، العديد من القرارات الهامة منها إلغاء الهبوط خلال الموسم الحالي بالدوري المصري. (للاطلاع على كل القرارات اضغط هنا)

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