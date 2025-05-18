كتب - يوسف محمد:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم الأحد، تفاصيل الاجتماعي الذي تم عقده من قبل مجلس إدارة الرابطة، مع فرق الدوري المصري الممتاز، لتحديد بعض النقاط الخاصة بشكل الدوري المصري الموسم المقبل.

واتخذت رابطة الأندية العديد من القرارات الهامة في الاجتماع الذي عقد مع فرق الدوري الممتاز اليوم الأحد، منها إلغاء الهبوط خلال الموسم الحالي وتجديد الثقة في مجلس إدارة الرابطة دون إجراء انتخابات.

وجاءت قرارات رابطة الأندية المصرية المحترفة كالتالي:

1- إلغاء الهبوط في الموسم الجاري 2024-2025، مع استمرار إقامة الدوري بنظامه الحالي، على أن يتم هبوط 4 أندية وصعود 3 من القسم الثاني، بداية من الموسم المقبل وذلك لتحقيق التوازن وتدارك الظروف الاستثنائية الحالية.

2- ناشدت رابطة الأندية مؤسسات الدولة ممثلة في مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، وزير الشباب والرياضة، بالتعجيل في إصدار قانون الرياضة الجديد وما يتضمنه من نصوص خاصة بالاستثمار الرياضي، التي تمكّن الأندية من تحويل قطاعات كرة القدم إلى شركات مساهمة، بما يضمن إدارة احترافية مستدامة وتوفير التمويل اللازم للاندية وفق أفضل الممارسات العالمية.

3- تجديد الثقة في مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة لموسم جديد، بناءً على رغبة الأندية ال15 التي حضرت الاجتماع اليوم، مع اعتماد ترشيح النادي الأهلي إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي السابق ممثلا للنادي في الرابطة بدلا من عماد متعب.

4-- منح الأندية المشاركة في الدوري الممتاز مهلة 30 يومًا، تنتهي في 18 يونيو 2025، لتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن بنود لائحة المسابقة، وذلك ضمن خطة الرابطة لتطوير اللوائح وتحقيق أعلى معايير الشفافية والعدالة التنافسية.

5- موافقة الأندية على انطلاق موسم الدوري المصري الممتاز 2025-2026 يوم 15 أغسطس المقبل، وينتهي بنهاية مايو 2026، وذلك ضمن خطة الرابطة لعودة الانتظام الكامل للمسابقة وتفادي ضغط المباريات.

6- أكدت رابطة الأندية المصرية المحترفة، على رغبة الأندية في بقاء عدد اللاعبين الأجانب عند (5 فوق السن و3 تحت السن)، مع مشاركة 6 لاعبين في المباراة أحدهم على الأقل تحت السن، حفاظًا على استقرار اللوائح الفنية المعتمدة للمواسم المقبلة.

ويذكر أن الاجتماع الذي تم عقده اليوم الأحد بين رابطة الأندية وممثلي أندية الدوري المصري الممتاز، شهد حضور 15 نادي من أصل 18 في الدوري الممتاز المصري، لم يغب عن الاجتماع سوى كلا من "الزمالك، بيراميدز وحرس الحدود.

والجدير بالذكر أنه كان من المقرر، هبوط فريقين من الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي، إلى دوري الدرجة الثانية "دوري المحترفين المصري.

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