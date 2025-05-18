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هبوط 5 في الموسم الأخير.. عضو مجلس الأهلي يكشف نظام الدوري المصري الجديد

11:26 م الأحد 18 مايو 2025

رابطة الأندية

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كتب - محمد القرش:

كشف محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي شكل الدوري المصري الممتاز الجديد، بعد اجتماع رابطة الأندية الذي أقيم اليوم الأحد.

وقال شوقي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "تك إلغاء الهبوط في الموسم الحالي مع تطبيق نظام جديد يبدأ من الموسم المقبل".

وأضاف: "بداية من الموسم المقبل سيصعد 4 فرق، والموسم التالي يهبط 4 فرق ويصعد 3، الموسم الثالث والأخير سيشهد هبوط 5 فرق وصعود 3".

واضح: "الدوري سيكون بنفس نظام الموسم الجاري، لكن مع تغيير مجموعة البطل التي ستشهد تواجد 7 فرق فقط، بينما تواجد 14 فريقا في مجموعة الهبوط في الموسمين المقبلين".

واختتم: "لكن الموسم الثالث ستتكون مجموعة البطل من 6 فرق، ومجموعة الهبوط من 14 فريقا".

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