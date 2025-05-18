أول تعليق من أسامة نبيه بعد هزيمة منتخب مصر من نيجيريا في أمم أفريقيا للشباب

كتب - يوسف محمد:

علق أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، على هزيمة المنتخب الوطني اليوم أمام نيجيريا، في بطولة أمم أفريقيا للشباب المقامة في مصر.

وخسر منتخب مصر للشباب في وقت سابق من اليوم الأحد أمام نظيره نيجيريا، بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال نبيه في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "أعتذر للجماهير المصرية، على عدم النجاح في تحقيق ميدالية خلال النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا للشباب".

وأضاف: "خضنا مباراة اليوم أمام منتخب نيجيريا، ونفتقد الكثير من اللاعبين الأساسيين، الذي وصل عددهم إلى 9 لاعبين".

واختتم نبيه تصريحاته: "نجحنا في تحقيق الهدف الأساسي من بطولة أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، هو الصعود إلى كأس العالم 2025 بتشيلي".

ويذكر أن المنتخب الوطني للشباب، كان قد ضمن الصعود إلى كأس العالم للشباب بتشيلي، بعد التأهل إلى نصف نهائي البطولة، خاصة وأن البطولة تضم 4 منتخبات من قارة أفريقيا.

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