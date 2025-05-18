تاتيانا بوكان تعلن رحيلها عن الأهلي.. وتوجه رسالة خاصة للجماهير
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كتب - نهى خورشيد
أعلنت تاتيانا بوكان محترفة الأهلي لسيدات الكرة الطائرة رحيلها عن الفريق، إذ وجّهت رسالة خاصة إلى الجمهور.
وكتبت تاتيانا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام: "عامان رائعان في بلدي الثاني أم الدنيا، في موطن روحي القاهرة".
وأضافت: "موسمان لا يُصدقان في أفضل نادٍ في مصر وأفريقيا، مع أطيب المشجعين الذين هم قلب الأهلي".
وأوضحت: "زملاء الفريق الرائعون وجميع الأشخاص المشاركين في إدارة النادي، ساهموا جميعًا في هذه التجربة المُثرية".
وواصلت: "أؤمن بشدة أن هذه الصداقات الجديدة ستدوم مدى الحياة إن شاء الله، لقد أصبحتم جميعًا أهلي، يا أهلي، وأشكركم على كل شيء".
واختتمت المحترفة: "بارك الله فيكم جميعًا، ونتمنى لعائلتنا الكبيرة، أهلي، الفوز دائمًا".
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