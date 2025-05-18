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تاتيانا بوكان تعلن رحيلها عن الأهلي.. وتوجه رسالة خاصة للجماهير

10:46 م الأحد 18 مايو 2025
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    فريق الأهلي لكرة الطائرة نساء (5)
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    فريق الأهلي لكرة الطائرة نساء (3)
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كتب - نهى خورشيد

أعلنت تاتيانا بوكان محترفة الأهلي لسيدات الكرة الطائرة رحيلها عن الفريق، إذ وجّهت رسالة خاصة إلى الجمهور.

وكتبت تاتيانا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام: "عامان رائعان في بلدي الثاني أم الدنيا، في موطن روحي القاهرة".

وأضافت: "موسمان لا يُصدقان في أفضل نادٍ في مصر وأفريقيا، مع أطيب المشجعين الذين هم قلب الأهلي".

وأوضحت: "زملاء الفريق الرائعون وجميع الأشخاص المشاركين في إدارة النادي، ساهموا جميعًا في هذه التجربة المُثرية".

وواصلت: "أؤمن بشدة أن هذه الصداقات الجديدة ستدوم مدى الحياة إن شاء الله، لقد أصبحتم جميعًا أهلي، يا أهلي، وأشكركم على كل شيء".

واختتمت المحترفة: "بارك الله فيكم جميعًا، ونتمنى لعائلتنا الكبيرة، أهلي، الفوز دائمًا".

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