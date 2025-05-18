كتب - يوسف محمد:

اختتمت اليوم منافسات الجولة السابعة بالمرحلة النهائية لمجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، بمباراة جمعت بين فريقي حرس الحدود وفاركو.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف اليوم، نتيجة مباراة حرس الحدود أمام نظيره فاركو، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومع نهاية الجولة السابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل"، واصل النادي الأهلي احتلال صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، يليه فريق بيراميدز برصيد 53 نقطة.

وجاء جدول ترتيب مجموعة تحديد البطل بالدوري المصري كالتالي:

1- الأهلي، 24 مباراة، 55 نقطة.

2- بيراميدز، 24 مباراة، 53 نقطة.

3- الزمالك، 23 مباراة، 41 نقطة.

4- البنك الأهلي، 23 مباراة، 37 نقطة.

5- المصري، 23 مباراة، 36 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا، 23 مباراة، 34 نقطة.

7- فاركو، 23 مباراة، 32 نقطة.

8- بتروجيت، 23 مباراة، 26 نقطة.

9- حرس الحدود، 23 مباراة، 24 نقطة.

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