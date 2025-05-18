مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية - 20 عاما

نيجيريا - شباب

1 1
18:00

مصر - شباب

الدوري الإسباني

اشبيلية

0 2
20:00

ريال مدريد

الدوري الإسباني

برشلونة

2 3
20:00

فياريال

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 0
18:30

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

"بعد نهاية الجولة السابعة".. جدول ترتيب مجموعة تحديد البطل بالدوري المصري الممتاز

10:46 م الأحد 18 مايو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (11)
  • عرض 10 صورة
    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (8)
  • عرض 10 صورة
    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (14)
  • عرض 10 صورة
    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (10)
  • عرض 10 صورة
    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (13)
  • عرض 10 صورة
    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (3)
  • عرض 10 صورة
    الأهلي ضد البنك الأهلي (2)
  • عرض 10 صورة
    الجهاز الفني للأهلي
  • عرض 10 صورة
    ترتيب الدوري المصري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

اختتمت اليوم منافسات الجولة السابعة بالمرحلة النهائية لمجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، بمباراة جمعت بين فريقي حرس الحدود وفاركو.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف اليوم، نتيجة مباراة حرس الحدود أمام نظيره فاركو، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومع نهاية الجولة السابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل"، واصل النادي الأهلي احتلال صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، يليه فريق بيراميدز برصيد 53 نقطة.

وجاء جدول ترتيب مجموعة تحديد البطل بالدوري المصري كالتالي:

1- الأهلي، 24 مباراة، 55 نقطة.

2- بيراميدز، 24 مباراة، 53 نقطة.

3- الزمالك، 23 مباراة، 41 نقطة.

4- البنك الأهلي، 23 مباراة، 37 نقطة.

5- المصري، 23 مباراة، 36 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا، 23 مباراة، 34 نقطة.

7- فاركو، 23 مباراة، 32 نقطة.

8- بتروجيت، 23 مباراة، 26 نقطة.

9- حرس الحدود، 23 مباراة، 24 نقطة.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من رئيس غزل المحلة بعد إلغاء الهبوط في الدوري المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ترتيب الدوري المصري النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري نادي بيراميدز الدوري المصري الممتاز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تاتيانا بوكان تعلن رحيلها عن الأهلي.. وتوجه رسالة خاصة للجماهير

إعلان

إعلان