كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل رابطة الأندية المصرية، تفاصيل الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الرابطة مع أندية الدوري الممتاز، لمعرفة موقفهم من إلغاء الهبوط خلال الموسم الحالي.

وعقدت رابطة الأندية المصرية اجتماعا مع فرق الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد؛ لمناقشة شكل الدوري في الموسم المقبل ومعرفة موقفهم من إلغاء الهبوط في الموسم الحالي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأندية أجمعت على إلغاء الهبوط خلال الموسم الحالي ومن بين الأندية، التي وافقت على هذا الأمر النادي الأهلي".

وأضاف: "تم الاتفاق على أن عدد الفرق في الدوري الموسم المقبل، يصل إلى 21 فريقاً ويقام من دور واحد، ثم يتم تقيمهم في الدور الثاني إلى مجموعتين".

وتابع: "سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، مجموعة تحديد اللقب ستتكون من 7 فرق، على أن يكون عدد الفرق في مجموعة الهبوط 14 فريقا".

وواصل: "سيتم هبوط 4 فرق الموسم المقبل من الدوري المصري، يصعد 3 فرق من دوري المحترفين".

واختتم المصدر تصريحاته: "جميع أندية الدوري حضرت الاجتماع اليوم، ما عدا الزمالك وبيراميدز وتم تفويض أحمد دياب على إدارة الدوري الموسم المقبل، دون إجراء انتخابات".

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