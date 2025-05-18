مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
22:00

ليفربول

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الزمالك

- -
16:00

وداد السمارة

كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

فانز الكاميروني

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

- -
20:00

الجــزيرة

جميع المباريات

إعلان

على مدار 3 سنوات.. نظام جديد للدوري المصري الممتاز

09:47 م الأحد 18 مايو 2025

كأس الدوري المصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

استقرت رابطة الأندية المصرية على إلغاء الهبوط لموسم 2024/25 الجاري، بعد اجتماع مع الأندية التي غاب عنها الزمالك وبيراميدز.

في بداية الاجتماع قالت الرابطة أنه لن يتم إلغاء الهبوط للموسم الجاري، لكن اعترضت معظم الأندية المتواجدة في الجلسة، وتم اتخاذ القرار بعد إجراء تصويت.

النظام الجديد للدوري المصري

- سيتكون الدوري المصري الممتاز من 21 فريقا بالموسم المقبل، حيث يقام من دور واحد ثم يتم تقسيمه على مجموعتين.

- مجموعة المنافسة على البطولة مكونة من (7 فرق) على أن تكون مجموعة الهبوط مكونة من (14 فريقا)، ومن ثم يهبط 4 فرق بنهاية الموسم ويصعد 3.

- سيتم العمل بهذا النظام حتى يعود الدوري لشكله الطبيعي من 18 فريقا بعد 3 سنوات.

اقرأ أيضًا:

بالميراس البرازيلي يوضح "لمصراوي" حقيقة المفاوضات مع رونالدو قبل كأس العالم

اتحاد السلة يغرّم الأهلي ويصدر عقوبات على جماهيره بعد أحداث نصف نهائي الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري نظام الدوري المصري نظام جديد للدوري المصري إلغاء الهبوط رابطة الأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأهلي وافق على إلغاء الهبوط.. تفاصيل اجتماع رابطة الأندية المصرية لتحديد شكل الدوري

إعلان

إعلان